



Евросоюз призвал РФ немедленно возобновить выполнение "зерновой сделки"

Европейский Союз призвал Россию немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы. Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.



Дипломат отмечает, что РФ использует продовольствие как оружие, что в значительной мере сказывается на обеспечении зерном всего мира.



Боррель подчеркивает: односторонне разорвав соглашение, Россия единолично блокирует один из важных основных путей экспорта из Украины зерна. Именно РФ несет ответственность за сбои в поставках зерна по всему миру и рост цен на продовольствие.



"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы", - заявил дипломат.



Он акцентирует: со своей стороны ЕС будет прилагать все усилия, чтобы и в дальнейшем поддерживать своевременную, стабильную поставку всех товаров, особенно - сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через "пути солидарности" между Украиной и ЕС.



"ЕС будет продолжать сотрудничать с пострадавшими странами-партнерами для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности и поддерживать все усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы", - заявил Боррель.



Напомним, с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину работа портов Большой Одессы (морских портов "Южного", "Черноморск" и Одесского морского порта) была заблокирована. Летом 2022 года при посредничестве Турции и ООН была заключена "зерновая сделка", которая предусматривает разблокирование экспорта через эти три порта, в том числе для поставок продовольствия в голодающие страны. Все время Россия угрожала выйти из" зерновой сделки", однако несколько раз продолжала ее.