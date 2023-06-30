



Евросоюз пообещал стабильно финансировать Украину в ближайшие годы

Лидеры стран Европейского Союза подтвердили обязательства по долгосрочному финансированию Украины. ЕС будет и впредь решительно поддерживать украинскую экономику, общество, вооруженные силы и будущую реконструкцию. Об этом говорится в резолюции Саммита лидеров ЕС.



"Европейский Совет подчеркивает необходимость обеспечения вместе с партнерами стабильного, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержки Украины на долгие годы", - говорится в документе.



Европейский Совет повторил свой призыв к Европейскому инвестиционному банку, в ближайшее время сотрудничество с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, активизировать поддержку самых неотложных инфраструктурных потребностей Украины.



Европейский Союз также по-прежнему привержен поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.



"Европейский Совет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает Совету, высокому представителю и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнерами", - говорится в документе.





На сегодняшний день ЕС и его государства-члены предоставили Украине более 77 млрд евро. В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы уже выплачено 9 млрд евро.



Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза, включающий гранты, займы и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% от дефицита госбюджета Украины на этот период.