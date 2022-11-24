



Евросоюз полным ходом готовит девятый пакет санкций против России

ЕС готовит девятый пакет санкций против России, - президент Еврокомиссии



Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, работа идет полным ходом, пишет The Guardian.



"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое болезненное место, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну против Украины, и я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над 9-м пакетом санкций", - заявила Урсула фон дер Ляен во время визита в Финляндию.



Президент Европарламента добавила, что, по ее мнению, уже скоро удастся утвердить глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими основными партнерами.



"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина и его незаконную и варварскую войну", - сказала она.



Напомним, 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.