



Евросоюз покроет половину потребностей Украины до 2027 года

Европейский Союз обеспечит 45% всех потребностей Украины в финансировании вплоть до 2027 года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне.



В своем заявлении о финансовой поддержке Украины до 2027 года, она сообщила о создании нового специального фонда, который будет обеспечивать постоянную финансовую помощь. Для финансирования этого фонда Евросоюз предусмотрел три источника: гранты из бюджета ЕС, предоставление кредитов и использование доходов, полученных от замороженных российских активов.



"До 2027 года бюджетный дефицит Украины составляет около 60 миллиардов евро. Потребности для быстрого восстановления составляют около 50 миллиардов евро. Это составляет в общей сложности 110 миллиардов евро до 2027 года, которые не покрыты. Поэтому, вчера я предложил странам-членам ЕС покрыть 45% этого разрыва – это в сумме 50 млрд евро для Украины. Мы будем работать с Украиной над соответствующим планом инвестиций и реформ", – сообщила фон дер Ляйен.



Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз несет особую ответственность за будущее Украины: "Причина проста: когда украинцы представляют свое будущее, они видят флаг Европы, развевающийся над их городами. И я не сомневаюсь, что Украина будет частью нашего Союза".



Также отмечается, что Еврокомиссия планирует сегодня выступить с устным заявлением о продвижении Украины в реформах, направленных на достижение членства в Европейском союзе.



Напомним, что конце марта 2023 министр финансов Сергей Марченко поделился с журналистами информацией о военных расходах Украины. По словам чиновника, в месяц для защиты от российских оккупантов наша страна тратит около 130 миллиардов долларов. А также Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов.