



Евросоюз подготовит для Украины миллион снарядов и более 1000 ракет

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 млн снарядов 155 мм, а также еще более тысячи ракет. Об этом заявил главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Европейской конференции по обороне и безопасности.



По его словам, суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составляет 16 млрд евро.



"Первый транш составил 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Итого страны и организации ЕС оказали помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец", - заявил Боррель.



Он рассказал, что ЕС уже подготовил более 17 тысяч украинских военных и планирует, что к концу года это количество достигнет 30 тысяч.



Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии.