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Евросоюз осудил высказывание Махмуда Аббаса о Катастрофе
18.08.2022 19:57 Алина Груднева

Евросоюз осудил высказывание Махмуда Аббаса о Катастрофе

Европеский Союз осудил высказывание председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса о Катастрофе.

 
Об этом сказала вице-президент Европейской Комиссии Маргаритис Cхинас.
 
"Заявление Президента ПА Махмуда Аббаса в отношении Катастрофы совершенно недопустимо. Холокост - это несмываемое пятно на Европейской истории. Катастрофа уничтожила еврейскую жизнь и еврейское наследие во многих частях континента. Отрицание Катастрофы опасно. Оно подпитывает антисемитизм и разъедает демократию", - сказала она.

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