



Евросоюз осудил высказывание Махмуда Аббаса о Катастрофе

Европеский Союз осудил высказывание председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса о Катастрофе.

Об этом сказала вице-президент Европейской Комиссии Маргаритис Cхинас.

"Заявление Президента ПА Махмуда Аббаса в отношении Катастрофы совершенно недопустимо. Холокост - это несмываемое пятно на Европейской истории. Катастрофа уничтожила еврейскую жизнь и еврейское наследие во многих частях континента. Отрицание Катастрофы опасно. Оно подпитывает антисемитизм и разъедает демократию", - сказала она.