



Евросоюз одобрил предоставление 5 млрд евро для Украины

В понедельник, 03 октября, ЕС подписал меморандум об взаимопонимании касательно предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Это еще один жест ЕС, который намерен поддержать в выигрыше этой войны, восстановлении и стремлении к европейскому будущему", - добавил премьер.



Премьер-министр Украины поблагодарил за такое решение европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.



Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд. евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года.