



Евросоюз очень замедлился с поставками снарядов для Украины

Поставки боеприпасов для Украины в рамках проекта ЕС продвигаются медленно. Из обещанного миллиона Украина получила менее 250 тысяч снарядов. Об этом сообщает министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Tagesschau.



Такое заявление глава Минобороны сделал на полях встречи министров обороны ЕС в Толедо, Испания. По его словам, страны ЕС передали Украине только 226 тысяч артиллерийских снарядов в рамках проекта по поставке миллиона боеприпасов.



В рамках программы Евросоюз увеличивает производительность мощности, а также перерабатывает старые снаряды и покупает боеприпасы у третьих стран.



Как отметил эстонский министр, сейчас Украина выпускает около 6 тысяч снарядов в день, в то время как Россия - от 60 до 70 тысяч в пиковые дни. Певкур добавил, что одним из преимуществ западных боеприпасов остается точность.



Глава Минобороны Эстонии также прокомментировал контрнаступление украинских войск. Он заявил, что видит продвижение ВСУ в Токмак в Запорожской области, который является "горячей точкой".



"Если Токмак будет отвоеван, линии поставок российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно", - добавил он.



Отметим, что в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.



Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.