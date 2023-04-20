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Евросоюз назначил в Украине нового посла
20.04.2023 13:05 Mignews.ua | фото: twitter.com/kmathernova

Евросоюз назначил в Украине нового посла

Пост посла Европейского Союза в Украине заняла заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Большая честь быть назначенной представлять ЕС в Украине, став следующим Послом ЕС", - написала Матернова.
 


Нынешний посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас, занимает этот пост с 2019 года. Ожидается, что Катарина Матернова занимает новую должность в сентябре 2023-го.

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