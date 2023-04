Пост посла Европейского Союза в Украине заняла заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова. Об этом она сообщила в своем Twitter.



"Большая честь быть назначенной представлять ЕС в Украине, став следующим Послом ЕС", - написала Матернова.



Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine 🇺🇦 as the next 🇪🇺 Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5