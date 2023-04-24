



Евросоюз намерен привлечь Казахстан и другие страны на сторону Украины

Страны Евросоюза подготовили список шагов, которые должны помочь привлечь в ряды союзников Украины четыре “приоритетные страны” – Казахстан, Бразилию, Чили и Нигерию. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ, в котором перечислены эти меры. Для каждой страны в документе есть четыре графы: интересы ЕС, интересы страны, вызовы и возможности.



В случае с Казахстаном главная цель Евросоюза – добиться того, чтобы эта страна не помогала России обходить международные санкции, говорится в документе. Руководство Казахстана стремится к сотрудничеству с ЕС и хочет получить “публичную поддержку своих реформ со стороны ЕС”. Цель Казахстана – “оставаться надежной переговорной платформой между Востоком и Западом”.



Также Казахстан хотел бы экспортировать больше своей нефти через ЕС, а не через Россию, говорится в документе. Кроме того, власти страны ищут возможность установить безвизовый режим со странами Евросоюза.



Казахстан является членом ОДКБ, куда входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. При этом президент страны Касым-Жомарт Токаев в июне прошлого года заявил, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР, и назвал их “квазигосударственными территориями”.

Токаев добавил, что в Казахстане есть разные мнения по поводу войны в Украине: “Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются”.



После начала войны политики и бизнесмены из Казахстана осуществили несколько проектов помощи Украине. Так, зимой в украинских городах появились “Юрты несокрушимости”, а Минздрав Украины получил из Казахстана 41 электрогенератор.



Для других стран, которые европейские дипломаты хотят привлечь на сторону Украины, в документе подготовлены предложения в области энергетики, миграционной политики, экономического развития и безопасности.