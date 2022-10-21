



Евросоюз готовится к новой волне беженцев из Украины

Евросоюз активизирует подготовку к новой волне беженцев из Украины, которую могут спровоцировать удары по украинской энергосистеме.



В ЕС растут опасения, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины вынудит много украинцев покинуть страну из-за отключений света и тепла, пишет Financial Times.



Об том, что Россия пытается спровоцировать волну переселения, сказал и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в четверг.



"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны. Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет усугубить еще, провоцируя волну переселения", - отметил Владимир Зеленский.



В ответ на российские атаки и возможную эскалации на восточной границе блока Европейская комиссия обновляет свои чрезвычайные миграционные меры, заявил представитель ЕС.



Европейская комиссия обновляет свои чрезвычайные миграционные меры в ответ на российские атаки, включая потенциальные сценарии эскалации на восточной границе блока этой зимой, заявил представитель ЕС.



В Еврокомиссии относительно уверены в том, что они готовы к потенциальному наплыву беженцев, сказал чиновник. Он добавил, что они также предпринимают шаги по увеличению способности Украины заботиться о людях, которые остались без крыши над головой или электричества.



Согласно проекту выводов, который будет опубликован после завершения саммита в пятницу, лидеры ЕС должны согласиться с тем, чтобы блок «усилил свое гуманитарное реагирование в Украине, в частности, для подготовки к зиме».



Польша направила Еврокомиссии список неотложных потребностей для ремонта электростанций и инфраструктуры, составленный совместно с Украиной. Список включает все – от автоматических выключателей до трансформаторов, кабелей и дизельных генераторов.