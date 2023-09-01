



Евросоюз готовит "существенные предложения" по расширению блока

Расширение Европейского Союза до 2030 года возможно, если страны-кандидаты и блок "удвоят свои усилия". Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" в октябре 2023-го. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгеи в интервью Euractiv.



"Вопрос всегда был: хотим ли мы это сделать? И это первый раз, когда я слышу от Европейского Совета, что они хотят это сделать – это приветствуется", – сказал Варгеи на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Толедо.



На вопрос, произойдет ли это к 2030 году, он ответил: "Все, что мы как ЕС хотим сделать, является осуществимым. Я не думаю, что это вопрос дат. Это вопрос политической воли и выполнения. Со стороны ЕС, но также и со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или других трех стран-кандидатов Украины, Молдовы и Грузии".



Еврокомиссар подчеркнул, что расширение блока до 2030 года возможно, но для этого институты ЕС, все страны-члены и страны-кандидаты "должны удвоить свои усилия". По его словам, это также означает, что Евросоюз должен ускорить свои усилия по реформам. Варгеи объявил, что в октябре, когда Еврокомиссия должна представить ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран в процессе вступления в блок, она выступит с "существенными предложениями".