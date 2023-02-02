Евросоюз дополнительно обучит 15 тысяч украинских военных
Европейский Союз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, доведя общее количество обученного персонала EUMAM до 30 тысяч человек", - написал он в Twitter.
Борель, который находится в Киеве, сообщил об этом премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.
Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023
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В ноябре 2022 Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.
Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев 2 февраля. Ожидается, что высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня встретятся с членами украинского правительства в Киеве, а уже на завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.