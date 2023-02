Евросоюз дополнительно обучит 15 тысяч украинских военных

Европейский Союз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.



"Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, доведя общее количество обученного персонала EUMAM до 30 тысяч человек", - написал он в Twitter.



Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

(1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz