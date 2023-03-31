



Европол уже установил 150 подозреваемых в военных преступлениях РФ в Украине

Европол проанализировал 7000 фотографий и видеофрагментов и смог идентифицировать 150 подозреваемых в совершении военных преступлений России в Украине. Об этом заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болле, сообщает Укринформ.



"Мы в Европоле проанализировали 7000 фотографий и видеофрагментов и 550 свидетельских показаний. Мы смогли идентифицировать 150 подозреваемых в совершении военных преступлений", - сказала она.



Де Болле подчеркнула, что Европол придает первостепенное значение расследованию военных преступлений РФ в Украине, собирает информацию и идентифицирует фигурантов.



"Мы прорабатываем информацию и пытаемся установить связь между разной информацией, которую мы имеем и поступающей из разных стран. Это наша главная поддержка для генерального прокурора Украины, правоохранителей Украины, а также Международного уголовного суда", - отметила директор Европола.



Напомним, Международный уголовный суд и Офис генерального прокурора Украины создадут совместные рабочие группы для расследования конкретных уголовных дел по военным преступлениям.