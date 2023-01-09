



Европейский суд по правам человека вынес решение по делу об оккупации Донбасса

Европейский суд по правам человека вынес решение по первому делу об оккупации Россией территории Украины. Планируется, что решение огласят 25 января. Об этом сообщает уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко в Facebook.



"Дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и катастрофа Малайзийского боинга МН17 в 2014 году", - напомнила Сокоренко.



По ее словам, решение по так называемому делу по Донбассу, первому делу по захвату РФ восточной части Украины в 2014 году, когда Россия фактически начала войну, объявят 25 января.



"Как юрист, который ведет это дело с 2014 года и знаю, сколько усилий было положено в это дело, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ - могу сказать - ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу", - отметила она.



Напомним, Украина начала дело по оккупации Донбасса в апреле 2014 года. Сам процесс стал беспрецедентным. В июне ЕСПЧ принял новый иск Украины против России о массовых преступлениях, совершенных после 24 февраля.