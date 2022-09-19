



Европейский суд по правам человека впервые возглавит женщина - судья из Ирландии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал своей новой руководительницей ирландскую судью Шиофру О'Лири, сообщила пресс-служба суда.



Никогда ранее высший европейский орган судебной власти не возглавляла женщина. О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года.



Ранее судья О'Лири много лет преподавала право в европейских университетах, а в 2015 оду была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ.



О'Лири заменит на посту исландца Роберто Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.



Ирландка займет должность в то время, когда суд, только выйдя из пандемии, будет иметь дело с последствиями российского вторжения в Украину, которое привело к выходу России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.