



Европейские страны заявили о сворачивании дипотношений с Ираном из-за Украины

Несколько западноевропейских стран недавно сократили свои дипломатические контакты с Тегераном до абсолютного минимума в ответ на участие Ирана в войне на Украине, сообщила во вторник, 13 декабря, общественная телерадиокомпания "Кан".



Со ссылкой на неназванные источники в докладе говорится, что дипломатические связи и встречи между официальными лицами этих европейских стран и их иранскими коллегами сократились почти до нуля после того, как Иран поставил России оружие, используемое для нападения на Украину.



В отчете не уточняется, какие страны сократили свою деятельность, говорится лишь о том, что в него входят некоторые из крупнейших и наиболее значимых стран Западной Европы.



В понедельник, 12 декабря, Европейский союз ввел новые санкции в отношении 20 иранских чиновников в связи с жестоким подавлением протестов против режима в Иране, а также в отношении экспертов, которые, по их мнению, связаны с поставкой в ​​Россию боевых беспилотников.



ЕС ввел запрет на поездки в Европу и заморозил активы 20 человек. Они также заморозили активы вещания Исламской Республики Иран, заявив, что это средство массовой информации было "рупором насильственной реакции на недавние демонстрации в Иране".

