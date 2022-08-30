



Европе надо закрыть двери перед российскими туристами: Германия согласна

Упрощение визового режима для РФ не оказало преобразующего влияния. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



"После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, развязала войну против Украины, совершила многочисленные преступления – и все это при поддержке подавляющего большинства населения. Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами", – подчеркнул министр иностранных дел.



В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз может приостановить действие соглашения с Российской Федерацией об облегчении визового режима.



"Европе нужно найти совместное решение по разным позициям. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, внимательнее проверять, для каких целей используются визы", - сказала Бербок.



Если такое решение будет принято, для россиян также подорожает визовый сбор: они будут вынуждены платить не 35, а 80 евро.