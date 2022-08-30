Новости » Политика
Европе надо закрыть двери перед российскими туристами: Германия согласна
30.08.2022 17:58 Раиса Вовк

Европе надо закрыть двери перед российскими туристами: Германия согласна

Упрощение визового режима для РФ не оказало преобразующего влияния. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, развязала войну против Украины, совершила многочисленные преступления – и все это при поддержке подавляющего большинства населения. Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами", – подчеркнул министр иностранных дел. 

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз может приостановить действие соглашения с Российской Федерацией об облегчении визового режима.

"Европе нужно найти совместное решение по разным позициям. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, внимательнее проверять, для каких целей используются визы", - сказала Бербок.

Если такое решение будет принято, для россиян также подорожает визовый сбор: они будут вынуждены платить не 35, а 80 евро. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы