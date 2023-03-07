



Европарламент выступил против допуска спортсменов России и Беларуси к Олимпиаде

444 европейских депутата осудили решение Международного олимпийского комитета за попытки допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже в следующем году.



Соответствующую резолюцию обнародовала пресс-служба Европарламента.



В документе отмечается, что предложение МОК позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Париже 2024 года под нейтральным флагом противоречит многогранной изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях.



Напомним, что 34 страны призвали МОК отстранить россиян и белорусов от Олимпиады. В число подписавших письмо входят: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.





