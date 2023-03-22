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Европарламент вводит сроки и колоссальные штрафы за экологические преступления
22.03.2023 15:26 Наталья Богинская

Европарламент вводит сроки и колоссальные штрафы за экологические преступления

Комитет по правовым вопросам Европарламента единогласно проголосовал за ужесточение санкций для лиц, виновных в экологических преступлениях, а именно штрафов до 10% оборота компании и тюремного заключения сроком от 4 до 10 лет. Об этом сообщает EURACTIV
Евродепутаты расширили список правонарушений в списке наказанных преступлений. 

В него будут входить: 

  • незаконная торговля древесиной; 
  • незаконное истощение водных ресурсов; 
  • загрязнение, вызванное кораблями; 
  • нарушение законодательства ЕС по химикатам.

"Мы успешно договорились о нулевой толерантности к преступлениям, имеющим огромные последствия для здоровья человека и окружающей среды", – сказал главный переговорщик парламента по директиве ЕС по экологическим преступлениям Тойн Мандерс. 


Экологические преступления являются одной из самых прибыльных и быстрорастущих сфер международной преступной деятельности с годовым оборотом более 200 миллиардов евро. 

Санкции предусматривают, что:
  • компании, признанные виновными в преступлениях против окружающей среды, могут получить минимальный штраф в размере 10% от их среднего мирового оборота за три предыдущих деловых года; 
  • виновные лица могут быть лишены свободы сроком от 4 до 10 лет, в зависимости от тяжести; 
  • компаниям могут запретить доступ к государственному финансированию или отозвать их лицензии; 
  • нарушителям придется восстановить поврежденную окружающую среду и выплатить компенсации жертвам в соответствии с принципом "загрязнитель платит". 
Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ одобрила историческую резолюцию о негативном влиянии войны на окружающую среду. Документ определяет понятие "экоцид" и добавляет его как новое преступление в Римском уставе Международного уголовного суда.
 

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