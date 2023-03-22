Европарламент вводит сроки и колоссальные штрафы за экологические преступления
Комитет по правовым вопросам Европарламента единогласно проголосовал за ужесточение санкций для лиц, виновных в экологических преступлениях, а именно штрафов до 10% оборота компании и тюремного заключения сроком от 4 до 10 лет. Об этом сообщает EURACTIV.
Евродепутаты расширили список правонарушений в списке наказанных преступлений.
В него будут входить:
- незаконная торговля древесиной;
- незаконное истощение водных ресурсов;
- загрязнение, вызванное кораблями;
- нарушение законодательства ЕС по химикатам.
"Мы успешно договорились о нулевой толерантности к преступлениям, имеющим огромные последствия для здоровья человека и окружающей среды", – сказал главный переговорщик парламента по директиве ЕС по экологическим преступлениям Тойн Мандерс.
Экологические преступления являются одной из самых прибыльных и быстрорастущих сфер международной преступной деятельности с годовым оборотом более 200 миллиардов евро.
Санкции предусматривают, что:
- компании, признанные виновными в преступлениях против окружающей среды, могут получить минимальный штраф в размере 10% от их среднего мирового оборота за три предыдущих деловых года;
- виновные лица могут быть лишены свободы сроком от 4 до 10 лет, в зависимости от тяжести;
- компаниям могут запретить доступ к государственному финансированию или отозвать их лицензии;
- нарушителям придется восстановить поврежденную окружающую среду и выплатить компенсации жертвам в соответствии с принципом "загрязнитель платит".