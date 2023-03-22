



Европарламент вводит сроки и колоссальные штрафы за экологические преступления

Комитет по правовым вопросам Европарламента единогласно проголосовал за ужесточение санкций для лиц, виновных в экологических преступлениях, а именно штрафов до 10% оборота компании и тюремного заключения сроком от 4 до 10 лет. Об этом сообщает EURACTIV.

Евродепутаты расширили список правонарушений в списке наказанных преступлений.



В него будут входить:

незаконная торговля древесиной;

незаконное истощение водных ресурсов;

загрязнение, вызванное кораблями;

нарушение законодательства ЕС по химикатам.

"Мы успешно договорились о нулевой толерантности к преступлениям, имеющим огромные последствия для здоровья человека и окружающей среды", – сказал главный переговорщик парламента по директиве ЕС по экологическим преступлениям Тойн Мандерс.

Экологические преступления являются одной из самых прибыльных и быстрорастущих сфер международной преступной деятельности с годовым оборотом более 200 миллиардов евро.



Санкции предусматривают, что:

компании, признанные виновными в преступлениях против окружающей среды, могут получить минимальный штраф в размере 10% от их среднего мирового оборота за три предыдущих деловых года;

виновные лица могут быть лишены свободы сроком от 4 до 10 лет, в зависимости от тяжести;

компаниям могут запретить доступ к государственному финансированию или отозвать их лицензии;

нарушителям придется восстановить поврежденную окружающую среду и выплатить компенсации жертвам в соответствии с принципом "загрязнитель платит".

Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ одобрила историческую резолюцию о негативном влиянии войны на окружающую среду. Документ определяет понятие "экоцид" и добавляет его как новое преступление в Римском уставе Международного уголовного суда.