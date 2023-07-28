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Европарламент увеличится на 15 депутатов в 2024 году
28.07.2023 17:20 Евгения Маркова

Европарламент увеличится на 15 депутатов в 2024 году

Еще 15 депутатов займут свои места в Европейском парламенте после выборов в ЕС в следующем году, после того как правительства достигли предварительного соглашения о размере и форме его состава.

Крупнейшими бенефициарами стали Франция, Испания и Нидерланды - каждая из этих стран получит по два дополнительных места в Европарламенте. По одному мандату получат Австрия, Бельгия, Польша, Словения, Словакия, Финляндия, Латвия, Ирландия и Дания.

Изменения, которые все еще нуждаются в официальном юридическом одобрении Европейским советом и самим парламентом, увеличат количество мест с 705 до 720 в период с 2024 по 2029 год.

Места в Европарламенте распределяются в соответствии с расчетом, который учитывает изменения в численности населения, но также немного переоценивает самые маленькие страны-члены ЕС.

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