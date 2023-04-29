Европарламент усиливает поддержку Украины на пути в ЕС - Мецола
Несмотря на военную агрессию России, Украина проводит важные реформы, которые приведут её к членству в Европейском Союзе, и Европейский парламент будет помогать ей на этом пути, заявила президент Европарламента Роберта Мецола.
"Наша поддержка Украины усиливается. На этой неделе Европарламент и Верховная Рада Украины усилили сотрудничество по обеспечению будущего Украины в нашей европейской семье", - написала Мецола в Twitter.
Она поблагодарила президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и главу парламента Руслана Стефанчука за "приверженность реформам".
По мнению Мецолы, реформы, которые Украина внедряет сейчас, в тяжелейших условиях войны, в будущем станут моделями для других стран, желающих присоединиться к ЕС.
Между тем основным препятствием для получения Украиной приглашения от НАТО на вступление остается позиция США, которые неоднократно давали понять: этот вопрос не стоит в повестке дня, пока идет война.