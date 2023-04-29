



Европарламент усиливает поддержку Украины на пути в ЕС - Мецола

Несмотря на военную агрессию России, Украина проводит важные реформы, которые приведут её к членству в Европейском Союзе, и Европейский парламент будет помогать ей на этом пути, заявила президент Европарламента Роберта Мецола.



"Наша поддержка Украины усиливается. На этой неделе Европарламент и Верховная Рада Украины усилили сотрудничество по обеспечению будущего Украины в нашей европейской семье", - написала Мецола в Twitter.



Она поблагодарила президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и главу парламента Руслана Стефанчука за "приверженность реформам".



По мнению Мецолы, реформы, которые Украина внедряет сейчас, в тяжелейших условиях войны, в будущем станут моделями для других стран, желающих присоединиться к ЕС.

Our support to Ukraine gets stronger.



This week, @Europarl_EN and @ua_parliament strengthened cooperation to ensure Ukraine's future in our European family.



Thank you President @ZelenskyyUa, Prime Minister @Denys_Shmyhal and Speaker @r_stefanchuk for your commitment to reform. pic.twitter.com/QvGua9sD0J — Roberta Metsola (@EP_President) April 29, 2023

Между тем основным препятствием для получения Украиной приглашения от НАТО на вступление остается позиция США, которые неоднократно давали понять: этот вопрос не стоит в повестке дня, пока идет война.