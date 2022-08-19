



Европарламент призвал Еврокомиссию запретить экстрадицию в Россию

Европарламент обратился в Европейскую комиссию с призывом дать четкую рекомендацию членам Евросоюза прекратить все процедуры экстрадиции российских граждан из ЕС в Россию.



Соответствующее письмо президенту Европарламента Роберте Метсола написал депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев. Цель такого шага – предотвращение экстрадиции в Россию Алексея Алчина, гражданина РФ, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине. Его могут экстрадировать в страну происхождения по решению болгарского суда.



"Все гарантии, предоставленные Российской Федерацией в вопросах прав человека, – не более чем пустые слова, а любому гражданину России, участвующему в открытой антивоенной и оппозиционной деятельности, угрожают не только пытки, унижения и бесчеловечное обращение, а даже действенная даже, возможно, официально вынесена казнь", – подчеркнул евродепутат.



Канев призвал Комиссию дать рекомендацию всем государствам-членам приостановить все текущие и будущие процедуры экстрадиции граждан России, особенно в тех случаях, когда они выступают против правящего режима РФ. Пока на эту инициативу собирают подписи среди депутатов Европарламента.

Отметим, что РФ потребовала экстрадиции Алчина на родину в связи с расследованием налогового мошенничества. Алчин и его жена Ольга Гюрова убеждены, что российский запрос политически мотивирован.

