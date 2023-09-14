



Европарламент признал Лукашенко соучастником в военных преступлениях РФ

Европейский парламент признал режим самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко соучастником российских преступлений в Украине и призвал создать для него специальный трибунал.



"Европарламент считает, что, допустив неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных РФ, предусматривающим ответственность за разрушение и ущерб, нанесенный Украине", - говорится в тексте резолюции на сайте Европарлмаента.



Евродепутаты считают, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенном Россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования не только Путина и российского политического и военного руководства, а также белорусского руководства.



Также профильные институты ЕС призывают принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских чиновников, которые являются соучастниками военных преступлений, совершенных против Украины.



В резолюции отмечается:

Европарламент решительно "осуждает втягивание режима Лукашенко в войну РФ против Украины, а также пропаганду разжигания ненависти, дезинформации и пропаганды, перекликающиеся с воинственной риторикой Москвы;

осуждает в связи с этим массовое снабжение военнослужащими в частности, производство запчастей для российской армии, а также размещение российских войск в Беларуси".

Кроме этого, режим Лукашенко причастен к принудительной депортации украинских детей в Беларусь, где они подвергаются русификации и идеологической обработке.



Также Европарламент поддержал расследование украинской прокуратуры роли Беларуси в депортации детей и считает, что действия самого Лукашенко и его режима могут также приравниваться к преступлению против человечности в виде "депортации или насильственного перемещения населения" согласно Римскому уставу Международного уголовного суда.