



Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять Украину в НАТО

Европарламент 15 июня принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны. За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 – воздержались, сообщает пресс-служба Европарламента.



Евродепутаты ожидают, что процесс вступления Украины в НАТО начнется после завершения войны и его финализируют как можно быстрее.



До обретения Украиной полноправного членства, отмечается в тексте, ЕС и страны-члены, как и союзники в НАТО и близкие партнеры, должны в тесном сотрудничестве с Украиной создать временный механизм гарантий безопасности, который должен быть внедрен сразу после войны.



Также выражают надежду, что Еврокомиссия даст положительное заключение относительно выполнения Украиной семи кандидатских рекомендаций и переговоры о вступлении Украины в ЕС откроют уже в этом году.



Европарламентарии отмечают, что интеграция Украины в ЕС и НАТО улучшит ситуацию с безопасностью для региона и всего мира.



Также в резолюции осуждают разрушение Россией дамбы Каховской ГЭС, отмечая, что это военное преступление и огромный вред для окружающей среды. Депутаты отмечают, что ответственные за это и другие военные преступления должны ответить за свои действия согласно международному праву.



Часть резолюции посвящена восстановлению Украины. Евродепутаты призывают ЕС создать для Украины комплексный пакет, который бы учитывал неотложные, среднесрочные и долгосрочные потребности.



Депутаты подчеркивают важность сочетания восстановления Украины, ее евроинтеграционных шагов и других реформ, а также отмечают, что важно во время восстановления создавать лучшую инфраструктуру, чем утраченная, и учитывать при этом политику Европейского зеленого курса – чтобы Украина превращалась в "свободное от выбросов и цифровизированное современное европейское государство всеобщего благосостояния с рыночной экономикой".