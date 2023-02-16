



Европарламент принял резолюцию по истребителям для Украины

Европейский парламент призвал международное сообщество как можно скорее поставить Украине современные танки и серьезно рассмотреть вопрос поставить современные истребители и ракетные системы. Речь об этом идет в резолюции, принятой Европейский парламентом в связи с приближением годовщины нападения России на Украину. Голосование прошло в четверг в Страсбург в рамках пленарного заседания ЕП.



«ЕП призывает государства-члены, США, Великобританию и Канаду как можно быстрее выполнить свои обязательства по обеспечению Украины современными боевыми танками; подчеркивает важность поддержания тесной координации и единства союзников Украины при анализе критических запросов украинских властей на тяжелое вооружение и передовые системы ПВО, призывает серьезно рассмотреть вопрос о поставках Украине западных истребителей, вертолетов и соответствующих ракетных систем, а также о существенном увеличении поставок боеприпасов», - сказано в документе.



ЕП подтвердил свою поддержку предоставления военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо и вновь обратился к государствам-членам существенно увеличить и ускорить свою военную поддержку, чтобы «не только позволить Украине защищаться от атак России, но и дать ей возможность восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией».



Кроме того, ЕП призвал Европейский Совет продолжать санкционную политику в отношении России и Беларуси, одновременно отслеживая, пересматривая и повышая ее эффективность и воздействие. ЕП также призвал Комиссию и государства-члены обеспечить быстрое применение и строгое соблюдение всех санкций, а Совет - принять десятый пакет санкций до конца февраля 2023 года.



ЕП высказался за существенное расширение сферы действия санкций, в частности, путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов, а также ввести санкции для физических и юридических лиц, и всех, связанных с так называемой группой Вагнера и другими финансируемыми Россией вооруженными формированиями, ополчениями и марионетками, в том числе действующими на оккупированных территориях Украины.



Кроме того, ЕП отметил, что обеспокоен сообщениями о том, что «несколько третьих стран сотрудничают с Россией, чтобы помочь ей обойти санкции, в том числе сообщениями о том, что Иран и Северная Корея постоянно поставляют военное оборудование в Россию и что китайские государственные оборонные компании поставляют оборудование двойного назначения, навигационные оборудование, технологии подавления и части истребителей в Россию». В этой связи ЕП осудил страны, которые помогают России избежать последствий введенных санкций и призвал ЕС «строго преследовать в судебном порядке компании, объединения и отдельных лиц, участвующих в обходе санкций».



ЕП также высказался в отношении замороженных активов РФ, призвав Комиссию завершить работу над созданием правового режима, который позволит конфисковать российские активы, замороженные ЕС, и использовать их для устранения последствий российской агрессии против Украины, включая восстановление страны и компенсацию для жертв российской агрессии. «После окончания войны Россия должна быть обязана выплатить репарации, наложенные на нее, чтобы гарантировать, что она вносит существенный вклад в восстановление Украины», - отмечается в резолюции.



Кроме того, ЕП осудил недавнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом, что «противоречит многогранной изоляции этих стран и будет используется обоими режимами в пропагандистских целях, призвав государства-члены и международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы отменить это решение, которое ставит в затруднительное положение международный спортивный мир, и занять аналогичную позицию в отношении любых других спортивных, культурных или научных мероприятий.



ЕП также призвал ЕС и его государства-члены активно поддерживать дипломатические усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое предложило создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции Украины и подчеркивает важность сохранения целостности инфраструктуры и обеспечения беспрепятственного доступа миссии МАГАТЭ к ядерным объектам.



В резолюции ЕП призвал институты ЕС и государства-члены запретить Росатому текущие инвестиции в критически важную инфраструктуру в ЕС и прекратить всю свою деятельность в ЕС.



Кроме того, ЕП призвал Генеральную Ассамблею ООН «сохранить в своей повестке дня агрессивную войну России против Украины и призывает партнеров ЕС во всем мире продолжать оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украине, защищающей свою независимость, суверенитет и территориальную целостность».