



Европарламент принял декларацию в пользу права Израиля на самооборону

Европейский парламент одобрил беспрецедентное заявление, решительно осуждающее террористическую атаку ХАМАС и поддерживающее право Израиля на самооборону.



Предложение, которое также призывает к немедленному освобождению всех похищенных в секторе Газа, было принято большинством в 500 сторонников против всего лишь 21 противника.



Среди сторонников также есть члены Социалистической партии и Партии зеленых, которых обычно не считают сторонниками Израиля.