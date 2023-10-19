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Европарламент принял декларацию в пользу права Израиля на самооборону
19.10.2023 20:50 Наталья Богинская

Европарламент принял декларацию в пользу права Израиля на самооборону

Европейский парламент одобрил беспрецедентное заявление, решительно осуждающее террористическую атаку ХАМАС и поддерживающее право Израиля на самооборону.

Предложение, которое также призывает к немедленному освобождению всех похищенных в секторе Газа, было принято большинством в 500 сторонников против всего лишь 21 противника.

Среди сторонников также есть члены Социалистической партии и Партии зеленых, которых обычно не считают сторонниками Израиля.

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