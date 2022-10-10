



Европарламент подписал резолюцию по эскалации РФ войны против Украины

В резолюции по эскалации Россией захватнической войны против Украины Европарламент:



"Решительно осуждает массовые и серьезные нарушения прав человека и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами, их ставленниками и оккупационными властями, установленными Россией в Украине; настаивает на том, что ответственные должностные лица и военные командующие и исполнители военных преступлений и преступлений против человечности, включая геноцид, должны быть привлечены к ответственности"





