



Европарламент одобрил спецтрибунал для Путина и Лукашенко

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку действия по созданию международного трибунала для расследования преступлений страны-агрессора России и Беларуси, включая их высшее руководство. За этот документ проголосовали 472 евродепутата, против – лишь 19, воздержались 33 политика. Об этом сообщается на сайте ЕП в четверг, 19 января.



"Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников", – говорится в сообщении.



Депутаты Европарламента утверждают, что создание трибунала заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.

Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты Европарламента подчеркивают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования не только действий Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также Александра Лукашенко и его приспешников в Беларуси.



Они также подчеркивают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем.



"Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что президент Путин и руководство России в целом могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине. Члены Европарламента отмечают, что для Российской Федерации под руководством Путина больше невозможно вернуться к обычным делам с Западом", – указано в сообщении.