



Европарламент одобрил безвиз с Косово

Европейский парламент одобрил безвизовый режим с Косово. Он должен стартовать не позже 2024 года.



Гражданам Косово разрешат до 90 дней без визы находиться в ЕС в течение 180-дневного периода. Такие же правила будут работать для граждан ЕС в Косово.



Безвиз вступит в силу после установки Европейской системы информации и авторизации поездок ETIAS. После этого весь регион Западных Балкан будет иметь аналогичную визовую систему для Шенгенской зоны.



В среду, 19 апреля, в Страсбурге президент Европейского парламента Роберта Метсола и председательствующая в Совете ЕС Швеция подпишут соответствующий акт.



Косово – это район в Сербии, населенный албанцами. В 1991 году в округе провозгласили независимость. Власти тогдашней Югославии ввели на территорию Косово силовые отряды. Сначала это была спецоперация, однако в 1998 году в регионе начались этнические чистки – сербы уничтожали албанцев. Поэтому в 1999 году НАТО бомбило большие сербские города, в частности столицу Белград. После этого из Косово вывели войска, а регион перешел под контроль миротворцев ООН.



В феврале 2008 года Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость, но Сербия считает регион своей территорией. Де-факто регион не контролируется Белградом и не подчиняется Сербии. Страну признали около 100 стран мира. Сербия до сих пор не признает независимость Косово. Также независимость Косово не признают пять стран-членов ЕС – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания.