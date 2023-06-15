



Европарламент назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением

Депутаты Европарламента осудили подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, назвав случившееся военным преступлением, совершенное Россией.



Также парламентарии призвали ЕС продолжать свою решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против РФ и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины.



"Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке, последнее военное преступление, совершенное Россией, которое должно понести последствия", - отмечается в заявлении Европарламента.



Также на заседании политики очертили свои ожидания от саммита ЕС 29-30 июня в свете последних событий в Украине и прогресса в заключении Миграционного пакта ЕС.



Так, еще одним ключевым ожиданием членов Европарламента от предстоящей встречи глав государств и правительств ЕС является согласование общей позиции по обновленному Миграционному пакту ЕС, который должен способствовать лучшему обращению с беженцами и укрепить внешние границы Евросоюза.



Среди других тем, которые будут рассматриваться на саммите ЕС, - "зеленая" и цифровая трансформация европейской экономики, принятие поправок в многолетний бюджет ЕС и необходимость реформирования промышленного потенциала Европы.



Как сообщал Mignews.ua, суд в Гааге начал расследование подрыва плотины Каховской ГЭС.