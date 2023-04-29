



Европа занимает более жесткую позицию по отношению к Китаю – анализ

Тесные связи Китая с Путиным и репрессии внутри страны, заставляют европейские страны вводить новые ограничения на китайский экспорт и инвестиции, что соответствует стратегии Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg .



Германия и Италия вслед за Нидерландами изучают экспортный и инвестиционный контроль, введенный США, согласно публичным заявлениям лидеров этих стран. Главной мотивацией является продолжение союза Китая с Россией, несмотря на вторжение в Украину, а также ее агрессия за рубежом и репрессии против собственного народа.



Эти изменения означают серьезный сдвиг для стран, ранее противившихся стремлению США разорвать экономические связи с Китаем. Эти изменения сопровождаются все более критическими публичными комментариями со стороны чиновников, ранее остерегавшихся высказываться против Пекина.



"Китай для нас является партнером, конкурентом и системным соперником”, – заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок после визита в Китай. “К сожалению, у нас создалось впечатление – я хочу подчеркнуть, к сожалению, – что аспект системного соперника становится все сильнее ".



США и ЕС работают над разработкой инструментов для замедления прогресса Китая в таких отраслях, как полупроводники и оборона. Они обсуждают экспортный контроль, более жесткую проверку инвестиций и усиление сотрудничества по критически важным материалам. Канцлер Германии Олаф Шольц ведет тесные переговоры по этому вопросу с США, настаивающие на глобальной блокаде доступа Китая к ключевым товарам. Одна из целей – ограничение экспорта в Китай химических веществ, необходимых для производства полупроводников.



Даже Италия, поддерживающая куда более тесные связи с Пекином, ищет пути ограничения влияния китайской компании Sinochem на производителя шин Pirelli SpA, крупнейшим акционером которой она является. Возможные меры включают в себя ограничение обмена информацией о секретных технологиях с любыми членами совета директоров, назначенными Sinochem. Премьер-министр Джорджия Мелони также склоняется к выходу из соглашения о присоединении к противоречивой китайской инициативе "Один пояс, один путь", профинансировавший 900 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты во всем мире.



Эти изменения порадуют администрацию президента Джо Байдена, стремившуюся создать единый фронт с союзниками и распределить бремя неизбежных экономических последствий, которые придут с усилением конфронтации.



Ожидается, что Китай и экономическая безопасность будут главными темами на встрече лидеров G7 в Японии в следующем месяце. Существует широкое согласие на необходимость уменьшения рисков, но не полного разрыва.



По словам Эндрю Смолла, старшего научного сотрудника Индо-Тихоокеанской программы Немецкого фонда Маршалла, официальные лица США "терпеливо работают в рамках G7 и за ее пределами над достижением консенсуса по экспортному контролю, проверке инвестиций, Тайваню и ряду других вопросов", а "Европа и США двигаются в одном направлении по тем же вопросам, по тем же причинам, что и Китай, просто с разной скоростью и часто на разных языках”.



Официальные лица говорят, что чрезмерная зависимость Европейского Союза от российских нефти и газа и болезненный процесс диверсификации источников энергии после вторжения Москвы вынудили блок пересмотреть свою политику взаимодействия с автократическими странами.



"Вторжение России в Украину также обострило европейское восприятие того, как геополитические риски влияют на экономику”, – считает Смолл. “А поддержка Китаем России усилила восприятие Китая как идеологической и угрозы безопасности".