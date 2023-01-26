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Европа возлагает "большие надежды" на президента Израиля
26.01.2023 13:08 Ольга Белозерова

Европа возлагает "большие надежды" на президента Израиля

Европа возлагает "большие надежды" на президента Израиля Ицхака Герцога. 

Об этом заявил официальный представитель Европейского Союза в комментарии для "Маарив" в то время, когда Герцог начал свой визит в Брюссель.

"Визит проходит в то время, когда политика нового правительства Израиля и его отношение к Европе все еще неясны. Мы знаем об уникальном положении Герцога, несмотря на ограниченность его роли", - заявил чиновник. 

Как сообщает Jerusalem Post, Герцог встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на закрытой встрече, которая прошла без журналистов. 

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