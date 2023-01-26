



Европа возлагает "большие надежды" на президента Израиля

Европа возлагает "большие надежды" на президента Израиля Ицхака Герцога.



Об этом заявил официальный представитель Европейского Союза в комментарии для "Маарив" в то время, когда Герцог начал свой визит в Брюссель.



"Визит проходит в то время, когда политика нового правительства Израиля и его отношение к Европе все еще неясны. Мы знаем об уникальном положении Герцога, несмотря на ограниченность его роли", - заявил чиновник.



Как сообщает Jerusalem Post, Герцог встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на закрытой встрече, которая прошла без журналистов.