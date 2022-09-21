



Европа сделала официальное заявление по поводу "референдумов"

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррельсделал официальное заявление по поводу незаконных "референдумов" в Луганске, Херсоне и Донецке.



"Так называемые "органы власти", нелегитимно назначенные Россией на оккупированных ею территориях Украины, объявили о подготовке к проведению незаконных "референдумов". Это попытка России легитимизировать свой незаконный военный контроль и преследует цель насильственной смены границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые осуществляются вопреки законным и демократически избранным украинским властям, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его странами-членами.



Также с подобным заявление выступил Европарламент. "Для ясности: никакие бутафорские референдумы не изменят позицию Европы по отношению к Украине и ее территориальной целостности. Они не изменят и того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину" -говорится в заявлении ЕП.



▪️Президент Франции Макрон заверил, что их страна продолжит поставлять оружие в Украину и назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.



▪️Эрдоган сказал, что Турция никогда не примет так называемые референдумы, которые Россия проведет на востоке Украины.



▪️Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Нью-Йорк на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что референдумы, организованные россией на оккупированных ею территориях Украины, ничего не стоят. Польша не будет признавать их результаты.



▪️В Белом доме заверили, что не будут признавать эти «референдумы» и назвали их оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.



Также Германия, Эстония и Латвия, другие страны заявили, что не будут признавать никаких референдумов на временно оккупированных территориях Украины.