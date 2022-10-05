



РФ использует "оружие" против Европы. ЕС будет бороться

Европа может бороться с Путиным, ограничив цены на газ... Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис уверен, что Россия использует энергетический коллапс Европы как свое оружие, цель которого – дестабилизация европейского общества.



По словам премьер-министра, Европа может бороться с путевым ограничением цен на газ. Он добавил, что пятнадцать государств-членов четко выразили свою поддержку этому шагу.



"Россия не выполняет контракты и сознательно ограничивает поставки. Когда один игрок может двигать по ценам, нет смысла позволять рынкам функционировать. Правительства должны структурировать и контролировать их. Столкнувшись с явным манипулированием рынком, государственное вмешательство не просто оправдано, но и необходимо", – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



В первом квартале 2022 года, по официальным оценкам, Евросоюз доплатил за импорт газа 62 млрд евро по сравнению с предыдущим годом.



"Мы обеспечили поставки, но пренебрегли затратами. Европа платит за газ в два-три раза больше, чем азиатские страны", – сказал глава правительства Греции.



Он добавил, что европейские страны не могут позволить себе сидеть сложа руки и смотреть, как "Россия использует наши рыночные институты против нас. Это акт здравого смысла и суверенитета – вмешаться и разработать правила, отвечающие беспрецедентным вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Ограничение цен на газ является неизбежным шагом в этом процессе".