



Европа готова к последствиям долгой войны России против Украины

Полномасштабная война, которую развязала Россия против Украины, вероятно, не закончится в ближайшее время, поэтому мир должен быть готовым к последствиям агрессии РФ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.



Он отметил, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС, кроме визовых ограничений для граждан РФ, также обсуждалась ситуация в Украине.



"Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - сказал Боррель.



Он отметил, что полномасштабная война касается не только Украины и РФ, она затрагивает вопросы безопасности и стабильности всего европейского континента, а также влияет на ситуацию в мире.



"Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - отметил Боррель.



Главы МИД стран ЕС также обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.



Напомним, на встрече министры ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией.