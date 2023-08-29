



Еврокомиссия заявила, что не готова к расширению ЕС до 2030 года

Европейская комиссия отказалась поддерживать призыв президента Европейского совета Шарля Мишеля готовиться к расширению Европейского Союза до 2030 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге для журналистов.



Представительница исполнительного органа ЕС на вопрос журналистов, поддерживают ли там подготовку к расширению до конца десятилетия, несколько раз уклонялась от конкретного ответа.



Спинант подчеркивала, что для Еврокомиссии расширение является политическим приоритетом, а вступление новых членов в ЕС должно происходить на основе их заслуг.



Комментировать слова Мишеля она отказалась.



"Мы не сосредоточены на дате (вступления новых стран в ЕС – ред.), мы сосредоточены на очень тесной работе со странами-кандидатами, чтобы подготовиться к их вступлению в Европейский Союз, мы сосредоточены на поддержке реформ, которые осуществляем; инвестициях, которые помогают им трансформировать свою экономику и приблизиться к регуляторным требованиям, которые важно выполнить перед вступлением в ЕС".



Позже спикер Еврокомиссии сказала, что ей не известно ни о каких контактах с офисом президента Евросовета в связи с его речью накануне.



Напомним, 28 августа на форуме в словенском курортном городе Блед в понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.



Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС является и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.