



Еврокомиссия запретит экспорт украинского зерна в Румынию - Минсельхоз

Европейская комиссия запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая, сообщает Reuters.



Он заявил, что меры Еврокомиссии обусловлены тем, что государства отменят свои односторонние запреты. Если соглашение не будет достигнуто, то, по словам Дая, Еврокомиссия перейдет к запрету экспорта именно в Румынию.



"Переговоры с государствами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Еврокомиссии, и получит компенсацию для фермеров", - заявил министр.



Ранее в Еврокомиссии заявили, что примут чрезвычайные "превентивные меры" в отношении пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса, выплатив компенсацию местным фермерам и разрешив ввоз зерна из Украины в пять стран только в том случае, если оно предназначено для экспорта в другие страны ЕС и мира.



Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.