



Еврокомиссия: Все причастные к ракетным ударам будут привлечены к ответу

Российские массированные удары России по территории Украины являются военным преступлением. Все причастные к этому не останутся безнаказанными. Об этом заявил главный пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано.



"К сожалению, прошлой ночью и в утренние часы сегодня, Россия продолжала обстрелы Украины с очередной массированной волной обстрелов ракетами и дронами. В очередной раз, они трусливо сделали гражданских мишенями, когда они спали и нанесли серьезные разрушения, а также вызвали гибель невинных гражданских, нанося ранения людям в том же числе и детям", - рассказал Стано.



По словам представителя Европейской комиссии по иностранным делам, российские массированные удары по территории Украины являются военным преступлением. Он отметил, что ни одному российскому командиру, исполнителю ударов или их приспешникам не стоит ожидать безнаказанности.

"Все будут привлечены к ответственности", - добавил он.



Напомним, 28 апреля россияне ночью прибегли к очередному ракетному удару по территории Украины. Враг выпустил по нашей стране 23 ракеты.

В частности, во время обстрела россияне попали по жилой многоэтажке в Умани. На данный момент известно о 23 погибших гражданских, среди которых четверо детей.