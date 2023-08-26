



Еврокомиссия требует от РФ прекращения зернового шантажа

Россия должна прекратить использование зерна в качестве оружия и возобновить "зерновую сделку".



По данным Reuters, с таким призывом выступил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.



"Мы поддерживаем все усилия ООН, Турции по черноморской зерновой инициативе", - подчеркнул он.



По словам Домбровскис, действия России вредят не только Украине, но и развивающимся странам, которые нуждаются в продовольствиях.



В связи с этим, Евросоюз предоставляет Киеву "коридоры солидарности", чтобы помочь с экспортом зерна и других товаров. Например, через Румынию и Польшу Украина уже переправила около 45 млн тонн продукции.