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Еврокомиссия требует от РФ прекращения зернового шантажа
26.08.2023 18:02 Алина Груднева

Еврокомиссия требует от РФ прекращения зернового шантажа

Россия должна прекратить использование зерна в качестве оружия и возобновить "зерновую сделку".

По данным Reuters, с таким призывом выступил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы поддерживаем все усилия ООН, Турции по черноморской зерновой инициативе", - подчеркнул он.

По словам Домбровскис, действия России вредят не только Украине, но и развивающимся странам, которые нуждаются в продовольствиях. 

В связи с этим, Евросоюз предоставляет Киеву "коридоры солидарности", чтобы помочь с экспортом зерна и других товаров. Например, через Румынию и Польшу Украина уже переправила около 45 млн тонн продукции.

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