



Еврокомиссия: ситуация в Израиле не повлияет на поддержку Украины

Атака террористической организации ХАМАС на Израиль никак не повлияет на предоставляемую Евросоюзом Украине помощь.



Такое заявление сделал спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.



"На помощь Украине ничто и ни в коем случае не повлияет. В этом не может быть никакого сомнения", - сказал он.



По словам Мамера, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС твердо стоит плечом к плечу с украинским народом и продолжит оказывать поддержку, сколько нужно.