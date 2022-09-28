



Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России

Европейская комиссия представила восьмой пакет санкций в отношении российской федерации в ответ на действия Кремля, направленные на эскалацию агрессии против Украины. Об этом сообщила в Твиттере президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Мы решительно настроены заставить кремль заплатить цену за дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет болезненных санкций против России", - говорится в сообщении.



Предложения Еврокомиссии фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель представили на брифинге в Брюсселе.



"Россия вывела эскалацию вторжения в Украину на новый уровень. Псевдореферендум, организованный на оккупированных Россией территориях, является незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой. Мобилизация и угрозы Путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендума и любого вида аннексии в Украине и мы привержены тому, чтобы Кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против России. Первая часть касается списка лиц и компаний", - сообщила она.



Вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли.



"Мы изолируем и ударим по российской экономике еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных EUR7 млрд доходов", - рассказала фон дер Ляйен.



Также ЕК предлагает расширить список товаров, которые больше не смогут экспортировать в Россию.



"Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям", - продолжила фон дер Ляйен.