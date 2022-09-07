



Еврокомиссия предлагает приостановить упрощенный визовый режим с РФ

Европейская Комиссия предлагает полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.



Сегодня Европейская Комиссия предлагает полностью приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. У такой страны, как Россия, которая ведет агрессивную войну, не должно быть права на упрощение визового режима до тех пор, пока она продолжает проводить свою деструктивную внешнюю политику и вести военную агрессию против Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах.



Приостановление [действия Соглашения] – это ответ на возросшие риски и угрозы интересам ЕС в сфере безопасности и национальной безопасности государств-членов ЕС в результате военной агрессии России против Украины. Это означает, что российские граждане больше не смогут пользоваться привилегиями при въезде ЕС и они столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы. У стран-членов ЕС будет более широкая свобода действий при рассмотрении заявлений российских граждан на выдачу краткосрочных виз, и они смогут обеспечить более тщательный контроль в отношении российских граждан, путешествующих в ЕС. Европейский Союз останется открытым для определенных категорий российских заявителей, путешествующих с жизненно важными целями, включая в особенности членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.



Комиссия также представляет сегодня предложение о непризнании российских паспортов, выданных в оккупированных районах Украины.



Эти предложения вытекают из политического соглашения, достигнутого Министрами иностранных дел [стран ЕС] на их неформальной встрече 31 августа, о единых и скоординированных шагах при выдаче виз российским гражданам.



Вице-председатель Европейской Комиссии по вопросам продвижения европейского образа жизни Маргаритис Схинас: «Визовая политика ЕС – это знак доверия – доверия, которое Россия полностью подорвала своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины. Пока продолжается военная агрессия России против страны-кандидата в члены ЕС, российские граждане не могут пользоваться упрощенным режимом для поездок в Европу. ЕС в очередной раз демонстрирует свое непоколебимое единство при принятии мер в ответ на военную агрессию России».



Член Европейской Комиссии по внутренним делам Илва Йоханссон: «Россия продолжает нарушать международное право своими незаконными военными действиями, совершая зверства против украинцев и подрывая европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эти действия нарушают фундаментальные принципы, на которых было заключено Соглашение об упрощении визового режима, и идут вразрез с интересами ЕС и его государств-членов. Сегодняшнее предложение демонстрирует сильную и единую ответную реакцию ЕС. В ближайшее время мы разработаем дополнительные инструкции, чтобы обеспечить более тщательную проверку как заявлений на получение виз, так и пересечений границ российскими гражданами и при этом не отрезать себя от российских диссидентов и гражданского общества».



Отмена привилегий для российских граждан при въезде в ЕС

Предложение о приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима положит конец всем послаблениям при оформлении краткосрочной визы в Шенгенскую зону, которыми пользовались российские граждане. Вместо этого будут применяться общие правила Визового кодекса.



На практике российские заявители столкнутся с:



Более высоким визовым сбором: визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей.



Увеличением времени рассмотрения: стандартный срок, в течение которого консульства принимают решение по визовым заявлениям, увеличится с 10 до 15 дней. Этот срок может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда требуется дополнительное рассмотрение заявления.



Более строгими правилами выдачи многократных виз: у заявителей больше не будет легкой возможности получить визу, действительную для многократного въезда в Шенгенскую зону.



Более длинным списком подтверждающих документов: при подаче заявления на визу заявители должны будут представить полный список документальных подтверждений. Они больше не смогут ограничиться упрощенным списком, который указан в Соглашении об упрощении визового режима.



ЕС заключил Соглашения об упрощении визового режима только с ограниченным числом стран. Эти соглашения основаны на взаимном доверии между ЕС и этой страной и уважении общих ценностей. Вторжение России в Украину несовместимо с доверительными отношениями и противоречит духу партнерства, на котором основаны Соглашения об упрощении визового режима. Это оправдывает меры, которые приняты для защиты важнейших интересов ЕС и его государств-членов в сфере безопасности.



С начала российской агрессии против Украины ситуация ухудшилась, это привело к трагическим гуманитарным последствиям для мирных жителей и повсеместному разрушению ключевых объектов инфраструктуры.



Непризнание российских паспортов, выданных в оккупированных регионах Украины

Сегодня Комиссия также предлагает общий подход ЕС в вопросе непризнания российских паспортов, которые выданы в оккупированных иностранных регионах, поскольку сейчас Россия распространяет практику выдачи обычных российских паспортов на еще большее количество неподконтрольных правительству территорий Украины, в частности Херсонскую и Запорожскую области. Государства-члены ЕС не должны признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, в качестве действительных документов для оформления визы и пересечения внешних границ ЕС. Это законодательное предложение позволит выработать общеобязательный подход, применимый во всех государствах-членах Европейского Союза, взамен добровольных действий, предпринятых государствами-членами ЕС после незаконной аннексии Крыма. Это еще один шаг в рамках общего ответа ЕС на российскую военную агрессию против Украины и российскую практику раздачи паспортов в оккупированных иностранных регионах.



Следующие шаги

Теперь Совету предстоит рассмотреть и принять предложение о приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима. После того, как оно будет принято, решение о приостановке действия Соглашения вступит в силу на второй день после его публикации в Официальном журнале ЕС. Россия будет уведомлена о решении приостановить действие Соглашения не позднее, чем за 48 часов до его вступления в силу.



Решение по предложению о непризнании российских проездных документов, выданных в оккупированных иностранных регионах, должны принять Европейский Парламент и Совет. Меры вступят в силу в первый день после их публикации в Официальном журнале ЕС.



В ближайшее время Европейская Комиссия представит дополнительные инструкции, чтобы помочь Консульствам государств-членов ЕС при решении общих визовых вопросов с Россией, в том числе для реализации приостановки действия Соглашения об упрощении визового режима.



История вопроса

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу в июне 2007 года. Оно упрощает выдачу виз гражданам ЕС и Российской Федерации на срок пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.



По состоянию на 1 сентября 2022 года примерно у 963 000 россиян были действующие визы в Шенгенскую зону.



На неформальной встрече 31 августа министры иностранных дел [стран ЕС] договорились о единых и скоординированных шагах в вопросе выдачи виз российским гражданам, включая полную приостановку действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией. Министры также договорились о непризнании паспортов, выданных российскими властями на оккупированных территориях Украины. Заявления о выдаче виз будут по-прежнему рассматриваться в индивидуальном порядке, на основе оценки каждого конкретного случая.



ЕС уже частично приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией 25 февраля 2022 года в отношении российских чиновников и бизнесменов. Сегодняшнее предложение полностью приостановит действие Соглашения, упрощенный режим будет приостановлен для всех российских заявителей.



Предложение о непризнании паспортов появилось после того, как в 2014, 2016 и 2019 годах Комиссия выпустила ряд инструкций для государств-членов ЕС о том, как рассматривать заявления на получение виз от жителей Крыма, Донецка и Луганска, а также о непризнании некоторых российских паспортов.



ЕС вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.