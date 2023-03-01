



Еврокомиссия планирует нарастить производство боеприпасов в ЕС

Еврокомиссия подготовила трехэтапный план по наращиванию производства боеприпасов в странах Евросоюза. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.



По информации издания, комиссия представит план послам ЕС в будущий четверг. Ожидается, что министры обороны стран Евросоюза обсудят предложения на неофициальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели, а решения могут быть приняты на ближайшем саммите ЕС в конце марта.

Первая часть документа, по данным Spiegel, предусматривает немедленное увеличение поставок в Украину боеприпасов, в частности – 155-мм артиллерийских снарядов, для чего Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет поддержки на сумму 1 миллиард евро.



Это произойдет по действующей схеме, согласно которой страны Евросоюза снабжают Украину и получают взамен деньги от Европейского фонда мира EPF. В свою очередь, фонд трижды получал финансирование в размере 500 миллионов евро каждый раз, в декабре было принято решение увеличить его до 2 миллиардов евро.



Согласно второй части плана, Европейское оборонное агентствоEDA закупит 155-мм артиллерийские снаряды, “чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе”. В публикации отмечается, что страны-члены ЕС должны “разместить крупный заказ и дать промышленности четкий сигнал о спросе”, чтобы отрасль была готова увеличивать производственные возможности. Комиссия надеется, что общий заказ для стран ЕС поможет снизить стоимость вооружений.



Третья часть документа поясняет, как страны ЕС смогут обеспечить долгосрочное увеличение производства боеприпасов “с учетом изменившейся ситуации с безопасностью”, пишет издание. В то же время, Еврокомиссия видит свою роль в плане как посредника и организатора: например, выявляя пробелы в производственных мощностях и помогая в закупках.



Spiegel отмечает, что в ноябре 2022 года Боррель и комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон предложили совместную закупку боеприпасов на основе модели закупки вакцин против коронавируса, однако министры обороны стран ЕС не отреагировали на эту идею. В начале февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подняла тему о совместной закупке боеприпасов. В конфиденциальном документе министерства обороны Эстонии, с которым ознакомились журналисты, говорится, что поставки военной помощи Украине сейчас более ненадежны, чем прошлой осенью.



По оценкам, приведенным в документе, российская армия выпускает от 20 до 60 тысяч артиллерийских снарядов в день — в десять раз больше, чем Вооруженные силы Украины. При этом, оборонная промышленность Европы может производить от 20 до 25 тысяч снарядов в месяц. Минобороны Эстонии считает, что это число может быть увеличено в семь раз.

