



Еврокомиссия официально объявила о десятом пакете санкций против России

Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятый пакет санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины. Об этом говорится в обращении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.



Фон дер Ляйен отметила, что российский диктатор Владимир Путин не только ведет жестокую войну на поле боя, но и злостно атакует мирных жителей, поэтому он должен заплатить за это.



"Во-первых, мы предлагаем дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", - сказала она.



Так, ЕС нацеливается на многие промышленные товары, которые нужны России, и которые она не может получить из других стран, таких как Китай. Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин и двигателей, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также товарах для строительного сектора, которые могут применять российские военные, такие как антенны или краны.



"Во-вторых, мы и дальше будем ограничивать экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Мы предлагаем экспортный контроль 47 компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты", - сказала президент Еврокомиссии.



Кроме того, ЕС впервые в истории решил добавить структуры третьих стран, которые используются Россией для обхода санкций.



Так, Иранская революционная гвардия предоставляет России беспилотники Shahed для нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому ЕС добавляет семь иранских организаций в список. Блок готов и дальше вводить санкции против стран, которые поставляют Россию важные технологии.



К тому же, ЕС вводит санкции против российской машины пропаганды. ЕС предлагаем внести путинских пропагандистов в санкционный список наравне с политическими и военными руководителями России. Речь идет о более чем 100 новых именах в списке.



Евросоюз также вводит новые меры по предотвращению обхода санкций.



"Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются спрятаться или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центрального банка. Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят. Это очень важно, учитывая возможное использование государственных активов России для финансирования реконструкции Украины", - сказала фон дер Ляйен.



Она призвала государства-члены быстро принять этот новый пакет санкций. По ее словам, цель состоит в том, чтобы вместе с партнерами по G7 ввести дальнейшие значительные санкции до 24 февраля - ровно через год после того, как Путин начал свою имперскую войну.



Напомним, США готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.