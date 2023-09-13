



Еврокомиссия намерена продлить временную защиту для украинцев в Европе

Глава Еврокомисии предложила продлить для украинцев временную защиту, выделить 50 миллиардов евро Киеву в течение следующих 4-х лет на инвестиции и реформы и призвала к расширению ЕС.



Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, нашедших убежище в ЕС (в настоящее время она действует до марта 2024).



"Мы будем на стороне Украины так долго, как потребуется. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, наша поддержка будет длительной. 4 млн украинских переселенцев сейчас находятся в ЕС и мы рады им", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении.



Также она призвала к значительному расширению ЕС, включив в него в ближайшие несколько лет не только Украину, но и Молдову, несколько западно-балканских стран и Грузию, что позволит увеличить число членов группы и сделает крупнейшую в мире зону свободной торговли и свободных путешествий еще больше.



"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ", - сказала она.



Европарламент в настоящее время приступает к дебатам о том, следует ли открывать для Киева в декабре новую фазу на пути вступления в ЕС - речь идет о формальном запуске переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Одним из условий этого по-прежнему является демонстрация наглядных результатов Украины в борьбе с коррупцией.