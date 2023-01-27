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Еврокомиссар: демократия Израиля не находится под угрозой
27.01.2023 09:56 Алина Груднева

Еврокомиссар: демократия Израиля не находится под угрозой

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи опроверг утверждения о том, что план правовой реформы ставит под угрозу демократию в Израиле.

Об этом он сказал в интервью Israel Hayom.

"Я очень доверяю израильской демократии", — сказал чиновник.

Он выразил поддержку укреплению связей между Израилем и ЕС, отметив, что прошлый год с этой точки зрения был крайне важным.

"Я надеюсь, что мы сможем принять общие приоритеты. Мы должны продолжать двигаться вверх. Мы начали совместную работу по реализации Соглашений Авраама с нашими региональными партнерами. Мы можем сделать многое, чтобы вывести отношения на гораздо более высокий уровень", - подчеркнул он.
 

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