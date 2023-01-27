



Еврокомиссар: демократия Израиля не находится под угрозой

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи опроверг утверждения о том, что план правовой реформы ставит под угрозу демократию в Израиле.



Об этом он сказал в интервью Israel Hayom.



"Я очень доверяю израильской демократии", — сказал чиновник.



Он выразил поддержку укреплению связей между Израилем и ЕС, отметив, что прошлый год с этой точки зрения был крайне важным.



"Я надеюсь, что мы сможем принять общие приоритеты. Мы должны продолжать двигаться вверх. Мы начали совместную работу по реализации Соглашений Авраама с нашими региональными партнерами. Мы можем сделать многое, чтобы вывести отношения на гораздо более высокий уровень", - подчеркнул он.

