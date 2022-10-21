



Евродепутаты говорят "нет" российским паспортам из оккупированных регионов

20 октября 540 голосами "за", 6 - "против" и 36 - "воздержались", Европарламент одобрил мандат на переговоры с Советом ЕС по законодательному предложению по непризнанию проездных документов, выданных Россией в оккупированных регионах Украины и на так называемых сепаратистских территориях Грузии, с целью оформления визы или при пересечении внешних границ ЕС.



Евродепутаты отмечают, что аннексия Россией Крыма и Севастополя, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья в Украине незаконна, и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому страны-члены ЕС и союзники ЕЭС не будут принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах. Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не должны приниматься в дальнейшем, говорят евродепутаты.



Согласившись ускорить рассмотрение предложения, евродепутаты приняли поправки в позицию Совета ЕС. Они хотели бы подчеркнуть право каждого искать убежища всвязи с конфликтом в Украине и въехать в ЕС по гуманитарным соображениям. Позиция Европарламента также предоставляет Еврокомиссии полномочия добавлять новые регионы в список оккупированных территорий или удалять их с помощью делегированных актов, не требующих голосования созаконодателей, но против которых Совет ЕС и Европарламент могут возразить.



В этой связи евродепутаты просят Еврокомиссию привлечь Европарламент и Совет ЕС на ранней стадии подготовки этих делегированных актов.



Сейчас Европарламент и Совет ЕС будут обсуждать окончательную форму акта. Он вступит в силу после принятия обоими учреждениями и на следующий день после публикации в Официальном вестнике ЕС.



Россия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии Крымского полуострова в 2014 году, и сейчас она делает это на других неподконтрольных правительству территориях Украины. Непризнание этих российских паспортов будет применяться, когда кто-то запрашивает визу для въезда в ЕС или когда они пересекают внешние границы ЕС. По данным Еврокомиссии, почти все страны ЕС уже сообщили, что они не принимают российские паспорта, выданные в оккупированных иностранных регионах. Предложение направлено на скоординированный, последовательный подход и правовую определенность.