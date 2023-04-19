



Евродепутата обвиняют в домогательствах

Бельгийские власти обратились в Европарламент с просьбой снять неприкосновенность с греческого депутата Европарламента Алексиса Георгулиса после того, как сотрудница Еврокомиссии подала жалобу о сексуальных домогательствах.



Об этом пишет портал Euractiv.



Президент Европарламента Роберта Метсола объявила, что получила запрос бельгийской прокуратуры по Георгулису. После этого появилось заявление оппозиционной греческой партии СИРИЗА, к которой принадлежит Георгулис, о немедленном исключении депутата.



Георгулис назвал жалобу ложной и связал ее с выборами, которые состоятся в мае.



"К моему большому удивлению, мне сообщили, что против меня подали явно ложную и клеветническую жалобу за инцидент, который якобы произошел три года назад. На фоне этого лживого и оскорбительного нападения, которое происходит – вероятно, не случайно – за несколько дней до национальных выборов, я намерен бороться за справедливость, за правду и восстановление моего имени", – отметил Георгулис.



По сообщениям афинской прессы, инцидент произошел в 2020 году и касается бывшей сотрудницы Европарламента, которая сейчас работает в Европейской комиссии.



Истцом стала Элени Хронопулу, которая также является активным членом Греческой социалистической партии (PASOK) и, как ожидается, будет баллотироваться на предстоящих выборах.



Вопрос будет обсуждаться в комитете Европарламента по правовым вопросам (JURI), а затем за снятие с него иммунитета проголосуют на пленарном заседании.



