



Еврейский университет осуждает законопроект о запрете палестинских флагов

Еврейский университет в Иерусалиме призвал министерский комитет Израиля по законодательным вопросам выступить против законопроекта, запрещающего размахивать палестинскими флагами в израильских университетах.



Сенат Еврейского университета осудил этот законопроект как ущемляющий свободу выражения мнений и противоречащий "основным принципам демократии", пишет jpost.



В своем заявлении сенат университета назвал три причины несогласия с этим законопроектом:



Во-первых, они заявили, что израильские высшие учебные заведения не должны отвечать за соблюдение ограничений на свободу слова, этим должны заниматься полиция и суды. По мнению сената, университеты не компетентны решать вопрос о том, являются ли высказывания студента нарушением свободы слова и могут ли они быть расценены как поддержка терроризма.



"Обеспечение соблюдения уголовных запретов - это дело полиции, прокуратуры и судов, - говорится в заявлении университета. - Подача обвинительного заключения за неподобающее высказывание требует одобрения омбудсмена, в знак признания сложности обсуждения этого вопроса, и полномочия в этом вопросе не должны передаваться дисциплинарным учреждениям в высших учебных заведениях, которые не имеют достаточной квалификации для его решения."



Во-вторых, по их словам, запреты в законопроекте гораздо шире, чем в антитеррористическом законе. Сенат пояснил, что нет "никаких оснований" для того, чтобы действие или заявление, которое было бы законным за пределами университетского городка, вдруг стало незаконным и, следовательно, требовало сурового наказания в виде штрафа или тюремного заключения только потому, что оно произошло в университетском городке.



Наконец, по мнению университета, размахивание палестинским флагом не обязательно означает, что человек поддерживает терроризм. Скорее, он может быть использован либо для выражения собственной палестинской национальной идентичности, либо для выражения поддержки идеи создания независимого палестинского государства.



"Утверждение о том, что размахивание флагом обязательно выражает поддержку терроризма, фактически неверно и является неконституционным нарушением свободы слова", - подчеркивается в письме.



Кроме того, в университете добавили, что принятого в 2016 году закона о борьбе с терроризмом уже достаточно, чтобы справиться с высказываниями, поощряющими или поддерживающими терроризм.



"Принятие этого законопроекта может серьезно ограничить свободу слова в университетских кампусах и ослабить статус высших учебных заведений Израиля на международном уровне", - подчеркнули они.



